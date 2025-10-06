Bologna pro-pal organizzano protesta Viva 7 ottobre per celebrare resistenza palestinese ma prefetto Ricci la vieta per presunto inneggiare a Hamas

La manifestazione, indetta alle 19.30 in Piazza del Nettuno a Bologna in ricordo del 7 ottobre 2023, è stata "bocciata" e annullata dalle forze politiche perché vista come tentativo di "inneggiare alla violenza". La capogruppo FdI fa allarmismo: "Identificate e fermate gli organizzatori" La m. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

