Bologna pro-pal organizzano protesta Viva 7 ottobre per celebrare resistenza palestinese ma prefetto Ricci la vieta per presunto inneggiare a Hamas
La manifestazione, indetta alle 19.30 in Piazza del Nettuno a Bologna in ricordo del 7 ottobre 2023, è stata "bocciata" e annullata dalle forze politiche perché vista come tentativo di "inneggiare alla violenza". La capogruppo FdI fa allarmismo: "Identificate e fermate gli organizzatori" La m. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: bologna - organizzano
#AIBEmiliaRomagna, il Centro di Ricerca in Bibliografia dell'Università di Bologna e il Comune di Medolla (MO) organizzano il convegno internazionale "Bibliotecari e bibliotecarie in Europa". Appuntamento giovedì 16 e venerdì 17 ottobre al Cinema Teatro Vai su Facebook
A Bologna, @librerieCoop organizza un gruppo di lettura dedicato all'"Opera senza nome" di Roberto Calasso. Primo appuntamento il 18 settembre. https://librerie.coop/eventi/gruppo-di-lettura-lopera-senza-nome/… - X Vai su X
Pro Pal, il volantino choc: “Celebriamo il 7 ottobre”. Lepore: “Basta nutrire l’odio” - Giovani palestinesi domani in piazza del Nettuno. Riporta msn.com
Bologna, la manifestazione ProPal ‘Viva il 7 ottobre’ verrà vietata - Il prefetto Enrico Ricci: “L'iniziativa verrà assolutamente vietata, quindi è incorso la notifica del provvedimento per impedire la manifestazione" ... Si legge su msn.com