Bologna pro-pal organizzano protesta Viva 7 ottobre per celebrare resistenza palestinese ma prefetto Ricci la vieta per presunto inneggiare a Hamas
La manifestazione, indetta alle 19.30 in Piazza del Nettuno a Bologna in ricordo del 7 ottobre 2023, è stata "bocciata" e annullata dalle forze politiche perché vista come tentativo di "inneggiare alla violenza". La capogruppo FdI fa allarmismo: "Identificate e fermate gli organizzatori"
Bologna, pro-pal organizzano protesta "Viva 7 ottobre" per celebrare resistenza palestinese, ma prefetto Ricci la vieta per presunto "inneggiare a Hamas"
Bologna, ProPal in piazza per il 7 ottobre. Il prefetto: "Manifestazione vietata" - Sarà vietata la manifestazione ProPal organizzata dai Giovani palestinesi e prevista per martedì 7 ottobre, alle 19. Riporta iltempo.it
