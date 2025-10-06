Bologna Pisa | al Dall’Ara torna Calafiori tifoso speciale sugli spalti

Calcionews24.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna travolgente contro il Pisa: presente anche Riccardo Calafiori al DallAra. Tutti i dettagli sulla visita speciale Il Bologna torna a sorridere davanti al proprio pubblico con una vittoria netta e convincente. Nella sesta giornata di Serie A, i rossoblù hanno travolto il Pisa con un perentorio 4-0 allo stadio Renato Dall’Ara, confermando la crescita . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

bologna pisa al dall8217ara torna calafiori tifoso speciale sugli spalti

© Calcionews24.com - Bologna Pisa: al Dall’Ara torna Calafiori, tifoso speciale sugli spalti

In questa notizia si parla di: bologna - pisa

Bologna-Pisa (domenica 05 ottobre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Censis, Padova sul primo gradino del podio dei mega atenei, meglio di Sapienza e Statale di Milano. Seguono Bologna e Pisa. Ecco la classifica

Pisa, si lavora a centrocampo: chieste informazioni per Aebischer del Bologna

Bologna-Pisa 4-0: video, gol e highlights - Una prova convincente, a senso unico, complice anche l'espulsione di Tourè nel primo tempo. Scrive sport.sky.it

bologna pisa dall8217ara tornaBologna-Pisa, le pagelle: Cambiaghi un iradiddio, Freuler torna sul podio a dirigere - Moro 7: gioca bene e fa pure gol, sia pure con fortuna meritata dalla deviazione della barriera decisiva. Secondo bologna.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Bologna Pisa Dall8217ara Torna