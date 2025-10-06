Bologna Lafram Ucoii rientrato in Italia | Non partecipiamo a manifestazioni con disordini

"Noi ovviamente non prendiamo parte a nessuna manifestazione che va in qualche modo a creare disordine pubblico, a spaccare, a rovinare quelle che sono le nostre vie della nostra bellissima città", ha detto Yassine Lafram, presidente dell’Ucoii. L’intervento arriva a proposito della mobilitazione indetta dai Giovani Palestinesi che inneggia al 7 ottobre . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna, Lafram (Ucoii) rientrato in Italia: "Non partecipiamo a manifestazioni con disordini"

In questa notizia si parla di: bologna - lafram

