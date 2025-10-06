Bologna la manifestazione ProPal ‘Viva il 7 ottobre’ verrà vietata

Bologna, 6 ottobre 2025 –    Verrà vietata la manifestazione   ProPal organizzata dai Giovani palestinesi, in programma per domani 7 ottobre in piazza Nettuno alle 19.30, giorno dell’anniversario della strage in cui Hamas nel 2023 ha massacrato 1.200 israeliani e che ha dato avvio alla rappresaglia del governo di Netanyahu e all’odierno massacro a Gaza. Lo dichiara il prefetto, Enrico Ricci, oggi a margine della commemorazione dell'uccisione di Primo Zecchi da parte della banda della Uno bianca. L'iniziativa "verrà assolutamente vietata, quindi è incorso la notifica del provvedimento per vietare la manifestazione", afferma Ricci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

