Repubblica.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La manifestazione in piazza del Nettuno annunciata con un volantino: “Gloria ai martiri”. Il sindaco: “Inneggiare a quegli atti terroristici è da condannare e respingere. Fa solo il gioco di chi nega il genocidio a Gaza”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Bologna, i Giovani Palestinesi: “Viva il 7 ottobre, scendiamo in piazza”. Lepore: “Vergognoso”

