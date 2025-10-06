Bologna i Giovani Palestinesi | Viva il 7 ottobre scendiamo in piazza Lepore | Vergognoso
La manifestazione in piazza del Nettuno annunciata con un volantino: “Gloria ai martiri”. Il sindaco: “Inneggiare a quegli atti terroristici è da condannare e respingere. Fa solo il gioco di chi nega il genocidio a Gaza”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: bologna - giovani
Gaza, Giovani Palestinesi Bologna: "Tutti in piazza, viva il 7 ottobre" FOTO - L'invito arriva dal profilo Instagram del gruppo che esorta a manifestare nel giorno della strage di Hamas, con l'attacco degli estremisti che ... tgcom24.mediaset.it scrive
Bologna, i Giovani Palestinesi: “Viva il 7 ottobre, scendiamo in piazza” - I Giovani Palestinesi di Bologna hanno annunciato con un volantino una manifestazione domani sera in piazza Nettuno con la scritta “Viva il sette di ottobre, viva la resistenza palestinese”. Da bologna.repubblica.it