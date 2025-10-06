Bologna caos al pronto soccorso | 39enne ubriaca aggredisce operatrice sanitaria e guardia giurata

Donna di 39 anni arrestata per aggressione a personale sanitario al Pronto Soccorso di Bologna. Intervento dei Carabinieri dopo allarme rosso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Bologna, caos al pronto soccorso: 39enne ubriaca aggredisce operatrice sanitaria e guardia giurata

Paziente aggredisce il personale del pronto soccorso: infermiera attiva il pulsante rosso - BOLOGNA – Ha avuto un atteggiamento aggressivo e violento nei confronti di infermieri e personale sanitario dell’ ospedale Maggiore, tanto da spingere un’operatrice sociosanitaria ad attivare il ‘puls ... Secondo bologna.repubblica.it