Bologna caos al pronto soccorso | 39enne ubriaca aggredisce operatrice sanitaria e guardia giurata

© Notizie.virgilio.it - Bologna, caos al pronto soccorso: 39enne ubriaca aggredisce operatrice sanitaria e guardia giurata

bologna caos pronto soccorsoBologna, caos al pronto soccorso: 39enne ubriaca aggredisce operatrice sanitaria e guardia giurata - Donna di 39 anni arrestata per aggressione a personale sanitario al Pronto Soccorso di Bologna. Riporta virgilio.it

bologna caos pronto soccorsoPaziente aggredisce il personale del pronto soccorso: infermiera attiva il pulsante rosso - BOLOGNA – Ha avuto un atteggiamento aggressivo e violento nei confronti di infermieri e personale sanitario dell’ ospedale Maggiore, tanto da spingere un’operatrice sociosanitaria ad attivare il ‘puls ... Secondo bologna.repubblica.it

