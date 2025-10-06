Bologna arrestato il boss della Bolognina | tremila vendite di droga in tre anni come faceva

Arrestato a Bologna un cittadino nigeriano, punto di riferimento dello spaccio in Bolognina: sequestrate cocaina e contanti.

bologna arrestato boss bologninaBologna, arrestato il boss dello spaccio alla Bolognina: «Ha operato 3mila cessioni in tre anni» - Il gip ha disposto la misura custodiale per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di so ... Si legge su corrieredibologna.corriere.it

bologna arrestato boss bologninaArrestato il "boss" dello spaccio alla Bolognina: tremila cessioni in 3 anni. La droga nascosta in bocca - Fermato un cittadino nigeriano di 40 anni, ecco dove incontrava i clienti: vicino al Maggiore, sulla via Emilia, nel parco di Villa Angeletti, in via Albani e via Dall’Arca ... Lo riporta msn.com

