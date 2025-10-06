Bollettino medico del San Pio ecco come sta Gaetano

Fremondoweb.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la conferenza stampa delle 16:30, l’ospedale San Pio ha emanato il bollettino medico relativo allo stato di salute del giovane Gaetano, il minorenne di Tocco Caudio pestato brutalmente con una mazza da baseball fuori a una discoteca di Montesarchio. . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

