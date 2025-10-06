l’attacco di elon musk a un cartone animato cancellato e le implicazioni sociali. Recentemente, si è assistito a un episodio che evidenzia come le figure pubbliche possano influenzare il dibattito culturale e sociale attraverso i propri interventi online. In particolare, la controversia riguarda l’atteggiamento di Elon Musk nei confronti di una serie animata cancellata da Netflix, Dead End: Paranormal Park. Questa vicenda mette in luce questioni più ampie legate alla libertà di espressione, alla rappresentanza LGBTQ+ e alle dinamiche di potere nel mondo digitale. eliminazione del cartone e accuse di “agenda woke”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Boicottaggio di netflix da parte di elon musk va contro la libertà di espressione