Bocce i giovanissimi Sinagra e Sticchi del Ponte Ammiraglio vincono a Messina

Claudia Sticchi e Antonino Sinagra, atleti della bocciofila Ponte Ammiraglio di Palermo, sono stati protagonisti nella gara giovanile organizzata dalla RSport di Messina il 4 Ottobre 2025, dove hanno partecipato ragazzi di società siciliane e calabresi. Claudia Sticchi ha vinto la gara per la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: bocce - giovanissimi

+++ 1965 - 2025, IL GRUPPO SPORTIVO RINASCITA BOCCE COMPIE 60 ANNI MA È PIÙ GIOVANE CHE MAI +++ Un traguardo importante che verrà celebrato negli spazi del Circolo Rinascita 1970 ASD e APS di Budrione, alla presenza delle glorie del pas Vai su Facebook

Bocce, i giovanissimi Sinagra e Sticchi del Ponte Ammiraglio vincono a Messina - Claudia Sticchi e Antonino Sinagra, atleti della bocciofila Ponte Ammiraglio di Palermo, sono stati protagonisti nella gara giovanile organizzata dalla RSport di Messina il 4 Ottobre 2025, dove hanno ... Lo riporta palermotoday.it