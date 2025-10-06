Bocce i giovanissimi Sinagra e Sticchi del Ponte Ammiraglio vincono a Messina

Palermotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudia Sticchi e Antonino Sinagra, atleti della bocciofila Ponte Ammiraglio di Palermo, sono stati protagonisti nella gara giovanile organizzata dalla RSport di Messina il 4 Ottobre 2025, dove hanno partecipato ragazzi di società siciliane e calabresi. Claudia Sticchi ha vinto la gara per la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: bocce - giovanissimi

