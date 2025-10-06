Bloccati in mezzo alla tormenta a 2.400 metri sulla Maiella | quattro escursionisti recuperati in condizioni estreme
Messi in salvo nella tarda serata di domenica 5 ottobre, dopo un complesso intervento di soccorso, quattro escursionisti campani rimasti bloccati nei pressi del rifugio Manzini, sulla Maiella, a circa 2.400 metri di altitudine, sotto la vetta del Monte Amaro. A riportare la notizia è l’agenzia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
