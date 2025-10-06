Blitz contro il narcotraffico internazionale 71 provvedimenti

Quotidiano.net | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 6 ott. (askanews) - Vasta operazione contro il narcotraffico internazionale in diverse regioni italiane. I carabinieri del Comando provinciale di Cagliari, coordinati dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, hanno eseguito 71 provvedimenti emessi a carico di soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di droga in concorso, porto e detenzione abusiva di armi da fuoco. L'operazione, denominata "Termine", si è svolta tra le province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Roma, Pisa, Biella, Vicenza e Macerata, con oltre quattrocento carabinieri e il supporto dei reparti territorialmente competenti, oltre allo squadrone Eliportato "Cacciatori Sardegna", ai Nuclei Cinofili e all'11esimo Nucleo Elicotteri di Cagliari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

blitz contro il narcotraffico internazionale 71 provvedimenti

© Quotidiano.net - Blitz contro il narcotraffico internazionale, 71 provvedimenti

In questa notizia si parla di: blitz - narcotraffico

Narcotraffico e armi illegali, maxi blitz della polizia: 23 indagati

Messina, smantellata una rete di narcotraffico: 14 arresti in un maxi blitz della Polizia

Narcotraffico, arresti e sequestri per un milione di euro: blitz anche a Latina

blitz contro narcotraffico internazionaleMaxi blitz contro il narcotraffico internazionale a Cagliari: 59 arresti - Eseguiti dai Carabinieri del Comando provinciale di Cagliari in varie province italiane, i provvedimenti sono a carico di persone gravemente indiziate, a diverso titolo, di associazione per delinquere ... Come scrive tg24.sky.it

Blitz contro il narcotraffico internazionale, 71 provvedimenti - (askanews) – Vasta operazione contro il narcotraffico internazionale in diverse regioni italiane. Si legge su askanews.it

Cerca Video su questo argomento: Blitz Contro Narcotraffico Internazionale