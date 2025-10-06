Blitz contro il narcotraffico internazionale | 50 in manette sequestrati 35 chili di cocaina e armi da guerra
Operazione “Termine” della Dda di Cagliari: sgominata organizzazione internazionale dedita al traffico di stupefacenti. Provvedimenti per 71 indagati, 50 finiscono in carcere. L’organizzazione radicata in Sardegna si era estesa poi in tutta Italia. Le indagini duravano da due anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Blitz contro il narcotraffico internazionale: 50 in manette, sequestrati 35 chili di cocaina e armi da guerra - Operazione “Termine” della Dda di Cagliari: sgominata organizzazione internazionale dedita al traffico di stupefacenti ... fanpage.it scrive
Maxi blitz contro il narcotraffico internazionale a Cagliari: 59 arresti - Eseguiti dai Carabinieri del Comando provinciale di Cagliari in varie province italiane, i provvedimenti sono a carico di persone gravemente indiziate, a diverso titolo, di associazione per delinquere ... Lo riporta tg24.sky.it