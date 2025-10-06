Blitz contro il narcotraffico internazionale | 50 in manette sequestrati 35 chili di cocaina e armi da guerra

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Operazione “Termine” della Dda di Cagliari: sgominata organizzazione internazionale dedita al traffico di stupefacenti. Provvedimenti per 71 indagati, 50 finiscono in carcere. L’organizzazione radicata in Sardegna si era estesa poi in tutta Italia. Le indagini duravano da due anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: blitz - narcotraffico

Narcotraffico e armi illegali, maxi blitz della polizia: 23 indagati

Messina, smantellata una rete di narcotraffico: 14 arresti in un maxi blitz della Polizia

Narcotraffico, arresti e sequestri per un milione di euro: blitz anche a Latina

blitz contro narcotraffico internazionaleBlitz contro il narcotraffico internazionale: 50 in manette, sequestrati 35 chili di cocaina e armi da guerra - Operazione “Termine” della Dda di Cagliari: sgominata organizzazione internazionale dedita al traffico di stupefacenti ... fanpage.it scrive

blitz contro narcotraffico internazionaleMaxi blitz contro il narcotraffico internazionale a Cagliari: 59 arresti - Eseguiti dai Carabinieri del Comando provinciale di Cagliari in varie province italiane, i provvedimenti sono a carico di persone gravemente indiziate, a diverso titolo, di associazione per delinquere ... Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Blitz Contro Narcotraffico Internazionale