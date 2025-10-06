Blitz a piazzetta L'Orientale multati baretti che vendono alcol a minori | nove 16enni affidati ai genitori

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Controlli contro la vendita di alcol ai minori nel centro storico di Napoli: nove ragazzi affidati ai genitori e due esercizi sanzionati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

