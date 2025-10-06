Blasi riparte dalla sua Melpignano | Non sarei candidato se non ci fosse Decaro

Lecceprima.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MELPIGNANORiparte da “casa”, dalla sua comunità, la campagna elettorale del consigliere regionale uscente, Sergio Blasi, che si rimette in corso per un posto nell’assise pugliese, in corsa nelle liste del Pd a fianco di Antonio Decaro.Davanti a militanti e sostenitori, nella sede storica del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: blasi - riparte

“Tu Si Que Vales” riparte con la novità Paolo Bonolis in giuria con ospiti Ilary Blasi, Simona Ventura e il maestro Peppe Vessicchio: cosa accadrà su Canale 5

blasi riparte sua melpignanoSergio Blasi lancia la campagna elettorale da Melpignano: «In direzione ostinata» - La campagna elettorale di Sergio Blasi per le Regionali del 23 e 24 novembre parte domenica 5 ottobre da Melpignano. Scrive corrieresalentino.it

Cerca Video su questo argomento: Blasi Riparte Sua Melpignano