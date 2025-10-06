blanca il genovese cast episodio 2 la trama della seconda puntata

Blanca Il Genovese è l’episodio 2 della terza stagione di Blanca La Serie. Protagonista Maria Chiara Giannetta, insieme a Giuseppe Zeno e i due nuovi attori Domenico Diele e Matilde Gioli. A seguire, il cast di Blanca Il Genovese, l’episodio 2. Blanca Il Genovese trama episodio 2. Blanca e Liguori indagano sull’omicidio di una psicologa del carcere di Marassi. Intanto, Domenico riceve una nuova missione da Eva Faraldi e la gelosia di Liguori cresce. Un incontro inaspettato con sua madre Nadia porta Blanca a confrontarsi con il passato e a trovare risposte inattese. Blanca Il Genovese cast episodio 2. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

