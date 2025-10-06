Blanca entra nel carcere di Marassi e ci trova sua madre Le anticipazioni della seconda puntata della serie con Maria Chiara Giannetta stasera in tv su Rai 1

Questa proprio non se l’aspettava. Poteva pensarci. Però c’è differenza tra il saperlo in senso astratto e il saperlo per davvero perché ti ritrovi faccia a faccia con “lei”. Insomma, per Blanca entrare nel carcere di Marassi è uno sconvolgimento emotivo non da poco: ci è rinchiusa sua madre. Torna stasera in tv alle 21.30 su Rai 1 la terza stagione della serie campione di ascolti che vede protagonista la 33enne Maria Chiara Giannetta nei panni dell’amatissima consulente cieca del commissariato di Polizia di Genova. La puntata è visibile anche in contemporanea streaming sulla piattaforma di RaiPlay. 🔗 Leggi su Amica.it

