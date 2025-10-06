Blanca 3 torna stasera su Rai 1 | ecco cosa succede nella seconda puntata

Stasera su Rai 1 in prima serata tornano le avventure di Blanca, che, nella seconda puntata della stagione 3, sarà chiamata alla resa dei conti con colei che è causa di quasi tutti i suoi traumi Per il secondo lunedì di fila, su Rai 1, in prima serata, torna Blanca 3, la nuova stagione della fiction tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi, con protagonista Maria Chiara Giannetta. Sarà un ciclo di episodi particolare, che vedrà la Ferrando alle prese con grandi sfide personali, questioni mai risolte, e l'arrivo di un nuovo cane che la sta mettendo più in crisi del dovuto. Blanca 3: le anticipazioni della seconda puntata La squadra di Genova si trova alle prese con uno nuovo caso molto complicato: una psicologa del carcere Marassi viene trovata morta, le circostanze sono poco chiare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

