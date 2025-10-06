Blanca 3 torna stasera su Rai 1 | ecco cosa succede nella seconda puntata
Stasera su Rai 1 in prima serata tornano le avventure di Blanca, che, nella seconda puntata della stagione 3, sarà chiamata alla resa dei conti con colei che è causa di quasi tutti i suoi traumi Per il secondo lunedì di fila, su Rai 1, in prima serata, torna Blanca 3, la nuova stagione della fiction tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi, con protagonista Maria Chiara Giannetta. Sarà un ciclo di episodi particolare, che vedrà la Ferrando alle prese con grandi sfide personali, questioni mai risolte, e l'arrivo di un nuovo cane che la sta mettendo più in crisi del dovuto. Blanca 3: le anticipazioni della seconda puntata La squadra di Genova si trova alle prese con uno nuovo caso molto complicato: una psicologa del carcere Marassi viene trovata morta, le circostanze sono poco chiare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: blanca - torna
Torna Blanca su Rai 1 e cambia tutto: perdita, paura e un nuovo amore. Cosa aspettarci dalla nuova stagione
Blanca torna in tv senza Linneo: location genovesi e anticipazioni sulla terza stagione
Blanca 3: stasera su Rai 1 torna Blanca, con la prima puntata della terza stagione, fra nuove conoscenze umane e canine
Torna Blanca su Rai 1 e cambia tutto: perdita, paura e un nuovo amore. Cosa aspettarci dalla nuova stagione Vai su Facebook
Ci siamo Alle 21:30 su @RaiUno torna Blanca con la Stagione 3: nuove storie, grandi emozioni e tante sorprese già dalla prima puntata ( @Calibro35 ). Non mancate #LuxVide #Fremantle #raifiction #NuovaStagione #Blanca3 @FremantleIT @RaiPlay - X Vai su X
Blanca 3 torna stasera su Rai 1: ecco cosa succede nella seconda puntata - Stasera su Rai 1 in prima serata tornano le avventure di Blanca, che, nella seconda puntata della stagione 3, sarà chiamata alla resa dei conti con colei che è causa di quasi tutti i suoi traumi ... Secondo movieplayer.it
Blanca terrà il figlio che ha in grembo? Le anticipazioni dalla seconda puntata della serie tv - Nella seconda puntata della terza stagione, stasera su Rai 1, la consulente della polizia di Genova deve prendere la decisione più importante della sua vita ... Riporta iodonna.it