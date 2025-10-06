Blanca 3 streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata

Tpi.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Stasera, lunedì 6 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1, a due anni di distanza dalla seconda stagione, va in onda la seconda puntata di Blanca 3, la serie tv con protagonista Maria Chiara Giannetta, tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi. Alla regia della serie Nicola Abbatangelo. Dove vedere Blanca 3 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv. La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1 a partire dal 29 settembre. Blanca 3 streaming live. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay. 🔗 Leggi su Tpi.it

