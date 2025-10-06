Blanca 3 | stasera su Rai 1 la seconda puntata della serie con Maria Chiara Giannetta fra gelosie e partenze

6 ott 2025

Questa sera in prima serata su Rai 1 arriva la seconda puntata della terza stagione della serie con protagonista Maria Chiara Giannetta. Un nuovo caso porta la consulente della polizia nella prigione dov'è rinchiusa sua madre, che saprà darle dei giusti consigli di vita. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

