Blanca 3 puntata il genovese | trama curiosità e la nuova missione di domenico

La serata del 6 ottobre 2025 su Rai 1 si distingue per la messa in onda della seconda puntata della terza stagione di Blanca, intitolata Il Genovese. La fiction, molto apprezzata dal pubblico, continua a riscuotere ottimi ascolti e a coinvolgere gli spettatori con trame avvincenti e personaggi ben delineati. Di seguito, un approfondimento sulla puntata, la trama, il cast e le novità più interessanti emerse durante questa fase. successo di ascolti per il debutto di Blanca 3. Blanca, con protagonista Maria Chiara Giannetta, ha riscosso un grande successo alla sua prima puntata trasmessa il 29 settembre scorso. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Blanca 3 puntata il genovese: trama, curiosità e la nuova missione di domenico

In questa notizia si parla di: blanca - puntata

Blanca 3, stasera in tv la prima puntata della serie: le anticipazioni

Blanca 3, anticipazioni prima puntata di lunedì 29 settembre 2025

Blanca 3, anticipazioni prima puntata del 29 settembre 2025

Blanca è tornata… e con lei tutto il vostro affetto La prima puntata di #Blanca3 ha raggiunto 3.8 milioni di spettatori e il 23% di share, segno di un legame che cresce stagione dopo stagione. Continuate a seguirci ogni lunedì su @RaiUno! #LuxVide #Freman - X Vai su X

Blanca è tornata… e con lei tutto il vostro affetto La prima puntata di #Blanca3 ha raggiunto 3.8 milioni di spettatori e il 23% di share, segno di un legame che cresce stagione dopo stagione. Continuate a seguirci ogni lunedì su Rai1! #LuxVide #Fremantle # Vai su Facebook

Blanca 3: trama anticipazioni seconda puntata della serie Rai con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno - Blanca 3 è tornata lo scorsa settimana con la prima puntata di questa terza stagione e questa sera alle 21:30 su Raiuno va in onda la seconda. Da filmpost.it

Blanca stasera in tv lunedì 6 ottobre su Rai 1: anticipazioni e trama della seconda puntata - Intitolata Il Genovese, parla di un'indagine sulla morte misteriosa di u ... Scrive corrieredellumbria.it