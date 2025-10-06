Blanca 3 Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno | La terza stagione è quasi un reboot

Il set, i cani e la focacia genovese. In mezzo, l'elaborazione del lutto per una terza stagione tutta da scoprire. L'intervista ai protagonisti della serie, ogni lunedì su Rai1. Maria Chiara Giannetta sta vivendo un momento d'oro, con ben due serie uscite quasi in contemporanea e un'altra in arrivo nel 2026: Hotel Costiera, la terza stagione di Blanca e Rosa Elettrica. Ci fa quindi sorridere ritrovarla a pochi giorni di distanza mentre entriamo nella stanza adibita alle interviste. Nella serie Rai, tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi, torna nei panni di Blanca Ferrando, una giovane donna non vedente che lavora come consulente della polizia, specializzata in decodifica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Blanca 3, Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno: "La terza stagione è quasi un reboot"

In questa notizia si parla di: blanca - maria

Maria Chiara Giannetta: “Blanca in lutto, dovrà ritrovare la sua leggerezza”

Maria Chiara Giannetta: nella stagione 3 una Blanca fragile e diversa

Blanca 3: Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno presentano la terza stagione della serie, con una Blanca triste e Cane 3

Maria Chiara Giannetta ha provato a spiegare a SuperGuidaTV il perché Blanca ha tantissimo successo #blanca3 #Blanca #fblifestyle @fanpiùattivi Vai su Facebook

Blanca 3, Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno: "La terza stagione è quasi un reboot" - In mezzo, l'elaborazione del lutto per una terza stagione tutta da scoprire. Lo riporta movieplayer.it

Blanca 3: trama anticipazioni seconda puntata della serie Rai con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno - Blanca 3 è tornata lo scorsa settimana con la prima puntata di questa terza stagione e questa sera alle 21:30 su Raiuno va in onda la seconda. Come scrive filmpost.it