Blanca 3 | le anticipazioni trama e cast della seconda puntata

6 ott 2025

. Questa sera, lunedì 6 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Blanca 3, la terza stagione della serie tv con protagonista Maria Chiara Giannetta, tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi. Alla regia della serie Nicola Abbatangelo. In tutto sono previste sei puntate. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. In commissariato si indaga sulla morte di una psicologa del carcere di Marassi, mentre Blanca vive un momento di grandi domande e affronta alcune questioni personali spinose. Eva Faraldi, la responsabile dell’agenzia di sicurezza per cui lavora Domenico, gli assegna una nuova missione lontana da Genova, ma la gelosia di Liguori, che non passa inosservata a Veronica, non riesce a placarsi. 🔗 Leggi su Tpi.it

