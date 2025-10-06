BLANCA 3 | LA SERIE PIÙ VISTA DEL MOMENTO TRA NUOVI DELITTI E INCONTRI INATTESI

Dopo il successo della premiere stagionale, torna Blanca, la consulente più colorata e intuitiva della tv, lunedì 6 ottobre in prima serata su Rai1, subito dopo Affari Tuoi. Molte cose sono cambiate. La terza stagione di “Blanca” risponde alle molte domande del pubblico. Maria Chiara Giannetta indossa ancora una volta le felpe colorate e l’atteggiamento scanzonato di Blanca, ma rivela un’inedita fragilità perché questa volta la consulente cieca ha paura del buio e del futuro. Non ha più al suo fianco l’adorata Linneo, cane guida e spalla, ma un nuovo amico a 4 zampe, Cane 3, ritrova la giovane Lucia (Sara Ciocca), la fidata amica Stella (Federica Cacciola) e il padre Leone (Ugo Dighero), amorevole e premuroso. 🔗 Leggi su Bubinoblog

