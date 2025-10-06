Blanca 3 anticipazioni terza puntata di lunedì 13 ottobre | Blanca e Domenico sempre più vicini Liguori in crisi
Le anticipazioni della terza puntata di Blanca 3, in onda lunedì 13 ottobre alle ore 21:30 su Rai1. Nel nuovo episodio della fiction con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Matilde Gioli. Un caso metterà in crisi i sentimenti che Liguori prova per Blanca che, intanto, si avvicina sempre più a Domenico Falena. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: blanca - anticipazioni
Blanca 3, stasera in tv la prima puntata della serie: le anticipazioni
Blanca 3, anticipazioni prima puntata di lunedì 29 settembre 2025
Blanca 3, anticipazioni prima puntata del 29 settembre 2025
#Blanca3, anticipazioni seconda puntata di lunedì 6 ottobre: la gelosia di Liguori e il dolore di Blanca - X Vai su X
Finita adesso la prima puntata di BLANCA 3 Blanca affronterà importanti dolori personali. Liguori sarà sempre più geloso. Cosa vedremo nel prossimo episodio, tutte le anticipazioni Vai su Facebook
Blanca 3, anticipazioni terza puntata di lunedì 13 ottobre: Blanca e Domenico sempre più vicini, Liguori in crisi - Le anticipazioni della terza puntata di Blanca 3, in onda lunedì 13 ottobre alle ore 21:30 su Rai1. Da fanpage.it
Blanca 3, le anticipazioni della prossima puntata in onda lunedì 13 ottobre: il finale di stagione della serie - Colorata, testarda, con quell’intuito che la rende unica — ma stavolta qualcosa è cambiato davvero. ilmattino.it scrive