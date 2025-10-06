Blanca 3 anticipazioni terza puntata di lunedì 13 ottobre | Blanca e Domenico sempre più vicini Liguori in crisi

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le anticipazioni della terza puntata di Blanca 3, in onda lunedì 13 ottobre alle ore 21:30 su Rai1. Nel nuovo episodio della fiction con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Matilde Gioli. Un caso metterà in crisi i sentimenti che Liguori prova per Blanca che, intanto, si avvicina sempre più a Domenico Falena. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: blanca - anticipazioni

Blanca 3, stasera in tv la prima puntata della serie: le anticipazioni

Blanca 3, anticipazioni prima puntata di lunedì 29 settembre 2025

Blanca 3, anticipazioni prima puntata del 29 settembre 2025

blanca 3 anticipazioni terzaBlanca 3, anticipazioni terza puntata di lunedì 13 ottobre: Blanca e Domenico sempre più vicini, Liguori in crisi - Le anticipazioni della terza puntata di Blanca 3, in onda lunedì 13 ottobre alle ore 21:30 su Rai1. Da fanpage.it

blanca 3 anticipazioni terzaBlanca 3, le anticipazioni della prossima puntata in onda lunedì 13 ottobre: il finale di stagione della serie - Colorata, testarda, con quell’intuito che la rende unica — ma stavolta qualcosa è cambiato davvero. ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Blanca 3 Anticipazioni Terza