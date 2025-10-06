Il destino di Matilde Gioli, almeno nelle serie tv di Rai 1, è quello di interpretare l’innamorata non corrisposta. O, almeno, corrisposta solo se e fino a quando l’altra non si rende disponibile. E’ successo in Doc – Nelle tue Mani, con i tentativi della sua Giulia di attirare l’attenzione del protagonista ancora troppo legato alla moglie, e succede adesso in Blanca 3. Eva Faraldi, l’enigmatica ‘dark lady’ a cui presta il volto, in realtà sogna in rosa, perchè il suo cuore batte in modo palese per Domenico (Domenico Diele). Che non solo l’ha rifiutata, ma ha addirittura passato una notte con Blanca (Maria Chiara Giannetta), notte da cui è scaturita una gravidanza. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Blanca 3, anticipazioni terza puntata di lunedì 13 ottobre 2025