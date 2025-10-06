Blanca 3 anticipazioni terza puntata 13 ottobre 2025 trama episodio 3

La terza puntata di Blanca 3 va in onda lunedì 13 ottobre 2025. L’episodio 3 si intitola “Il delfino”. Ecco le anticipazioni della terza puntata di Blanca 3. Blanca 3 anticipazioni terza puntata, trama episodio 3. La squadra si ritrova a indagare sull’omicidio di una psicologa del penitenziario di Marassi, mentre Blanca attraversa un periodo di dubbi e questioni personali delicate. Nel frattempo, Eva Faraldi, a capo dell’agenzia di sicurezza per cui lavora Domenico, lo incarica di una nuova missione fuori città. Intanto la gelosia di Liguori, che non sfugge all’occhio di Veronica, continua a crescere. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it © Piperspettacoloitaliano.it - Blanca 3 anticipazioni terza puntata 13 ottobre 2025, trama episodio 3

In questa notizia si parla di: blanca - anticipazioni

Blanca 3, stasera in tv la prima puntata della serie: le anticipazioni

Blanca 3, anticipazioni prima puntata di lunedì 29 settembre 2025

Blanca 3, anticipazioni prima puntata del 29 settembre 2025

#Blanca3, anticipazioni seconda puntata di lunedì 6 ottobre: la gelosia di Liguori e il dolore di Blanca - X Vai su X

Finita adesso la prima puntata di BLANCA 3 Blanca affronterà importanti dolori personali. Liguori sarà sempre più geloso. Cosa vedremo nel prossimo episodio, tutte le anticipazioni Vai su Facebook

Blanca terrà il figlio che ha in grembo? Le anticipazioni dalla seconda puntata della serie tv - Nella seconda puntata della terza stagione, stasera su Rai 1, la consulente della polizia di Genova deve prendere la decisione più importante della sua vita ... Si legge su iodonna.it

Blanca 3: trama anticipazioni seconda puntata della serie Rai con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno - Blanca 3 è tornata lo scorsa settimana con la prima puntata di questa terza stagione e questa sera alle 21:30 su Raiuno va in onda la seconda. Lo riporta filmpost.it