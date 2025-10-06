Sono più di 120 gli agenti feriti in due giorni di manifestazioni per la Palestina, di cui alcuni di loro in condizioni serie. Le immagini degli scontri in tv le hanno viste tutti ma il Giornale ha raccolto la testimonianza di Andrea Cecchini, segretario del sindacato della Polizia di Stato Italia Celere, che era sul posto e che ha vissuto sulla propria pelle i disordini di Roma. " Sapevamo con certezza o, perlomeno, con buona probabilità, che qualcosa sarebbe successo, perché erano presenti le frange estreme dei gruppi anarchici e dei centri sociali. Li abbiamo notati subito: erano tanti e si trovavano in mezzo al corteo ", ci ha spiegato Cecchini, che sottolinea anche che " è stato bellissimo vedere tanta brava gente che, in realtà, voleva che questi elementi venissero messi ai margini, in modo che non facessero parte del corteo ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Black block ed estremisti: imbecilli che cercano visibilità". Ecco cosa è davvero successo a Roma