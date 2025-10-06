Bivacchi e insicurezza in Sant' Eufemia oltre 150 controlli della Polizia Locale

"Da gennaio di quest'anno ho concordato con la Polizia locale controlli specifici nell'area di via Badia, via Carteria e Sant'Eufemia allo scopo di accertare comportamenti disturbanti e cercare di ridurre, e poi azzerare, le criticità che mi sono state segnalate".Lo ha spiegato l'assessora a.

DEGRADO, SI CHIUDE PIAZZA PARROCCHIA Piazza Parrocchia a #Bolzano sarà chiusa nelle ore serali. Dall'inizio del nuovo anno lo spazio verrà protetto da una cancellata, in risposta a una situazione di crescente insicurezza e degrado. A vuoto tutti i tent

Centro, le panchine della discordia: "Bivacchi a tutte le ore e sporcizia. Serve un intervento risolutivo" - Modena, 28 agosto 2025 – "In largo Sant'Eufemia ci sono persone che dormono sulle panchine, e mi hanno riferito che alcune ragazze che vivono nel nuovo studentato di Camplus hanno subito molestie ...