Bivacchi e insicurezza in Sant'Eufemia, oltre 150 controlli della Polizia Locale

“Da gennaio di quest’anno ho concordato con la Polizia locale controlli specifici nell’area di via Badia, via Carteria e Sant’Eufemia allo scopo di accertare comportamenti disturbanti e cercare di ridurre, e poi azzerare, le criticità che mi sono state segnalate”.Lo ha spiegato l’assessora a. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Sant'Eufemia, sos degrado: "Blitz della polizia locale per contrastare i bivacchi" - L'assessora Camporota ha risposto in Consiglio a un'interrogazione di Barani "Controlli costanti.

