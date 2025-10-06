Bird Lives al Milestone un omaggio a Charlie Parker con Claudio Angeleri Quartet e Cochi Ponzoni

Prosegue la nuova stagione del Milestone Live Club, il locale del Piacenza Jazz Club dedicato alla grande musica dal vivo. Sabato 11 ottobre alle ore 21,30 (apertura club dalle ore 20,45) andrà in scena un appuntamento speciale: "Bird Lives", un omaggio al leggendario Charlie Parker interpretato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

