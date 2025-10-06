Bimbo nasce nel parcheggio dell' Ospedale di Vaio | Ho sentito le urla e mi sono precipitato ecco come ho aiutato la madre a partorire

Le urla, la corsa per capire cosa stesse succedendo, poi la testolina già fuori e il cordone ombelicale intorno a collo. Alle 23.15 di domenica 5 ottobre, adagiata sul marciapiede del parcheggio dell'Ospedale di Vaio di Fidenza Michelle, una ragazza della Bassa Parmense, ha dato alla luce il suo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it