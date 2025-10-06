Bimbo nasce nel parcheggio dell' Ospedale di Vaio | Ho sentito le urla e mi sono precipitato ecco come ho aiutato la madre a partorire

Parmatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le urla, la corsa per capire cosa stesse succedendo, poi la testolina già fuori e il cordone ombelicale intorno a collo. Alle 23.15 di domenica 5 ottobre, adagiata sul marciapiede del parcheggio dell'Ospedale di Vaio di Fidenza Michelle, una ragazza della Bassa Parmense, ha dato alla luce il suo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bimbo - nasce

Contrazioni all'improvviso in casa, il marito chiama il 118 e il bimbo nasce in salotto

Parto d'emergenza in ambulanza alle porte di Palermo: bimbo nasce tra le braccia degli operatori del 118

In un comune del Friuli da dieci anni non nasce un bimbo. L'inverno demografico è sempre più rigido

Asl TO4. All’Ospedale di Ivrea l'’equipe di oculistica salva un occhio a un bimbo di 6 anni - La situazione clinica era tale da far temere la perdita della vista dell’occhio interessato, ma l’intervento chirurgico ha ... Lo riporta quotidianosanita.it

Napoli, bimbo di nove mesi in ospedale con il corpo fratturato a Villammare: per Pietro poche speranze, ha gravi lesioni cerebrali - Le speranze che il bimbo di nove mesi di Villammare possa sopravvivere si sarebbero spente. Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Bimbo Nasce Parcheggio Ospedale