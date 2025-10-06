Bimbo di 3 anni azzannato da un cane la reazione shock dei nonni | Il cane? Ecco cosa voleva fare

Era una di quelle domeniche d’inizio ottobre in cui l’aria inizia a profumare d’autunno, le foglie si ammassano lungo i marciapiedi e il pranzo dai nonni diventa una piccola festa. In casa, il profumo del ragù si mescola alle voci dei bambini e al rumore delle posate. Una scena familiare, serena, dove ogni gesto sembra protetto dalla routine e dall’amore di chi ci conosce da sempre. Leggi anche: Pitbull aggredisce bimba di due anni e mezzo: è gravissima Un bambino gioca sul pavimento della cucina, uno di quei giochi semplici, fatti di risate, scoperte e complicità. Accanto a lui, un cane fedele, presente in ogni album di famiglia, sempre lì a ricevere carezze e a condividere la quiete domestica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

