Biasion i rally e il test fallito davanti all' Avvocato Agnelli | Il suo telefono spense la mia Lancia Delta S4

Il due volte campione del mondo di rally, protagonista nel weekend della 23esima edizione di Rallylegend, ha aperto il cassetto dei ricordi, rivelando un aneddoto curioso. "Le onde del telefono portatile presente a bordo della Thema dell'Avvocato finirono per interferire con l'elettronica della S4, che si spense". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Biasion, i rally e il test (fallito) davanti all'Avvocato Agnelli: "Il suo telefono spense la mia Lancia Delta S4"

In questa notizia si parla di: biasion - rally

Biasion: "Facevo i rally abusivi con la Renault 5 di mamma. Mi divertivo così, altro che discoteca"

| Rally Legend 2025 ….un giro con Miki Biasion sulla Lancia 037 non te lo fai? @federico_giavardi @mikibiasion_official Vai su Facebook

Lancia Ypsilon Rally 4 HF: Miki Biasion ha guidato in prova speciale l’auto [FOTO E VIDEO] - Oggi Miki Biasion è tornato a guidare la Lancia Ypsilon Rally 4 HF in una prova speciale, partecipando ai test cruciali per la messa a punto del modello che segnerà il ritorno ufficiale del marchio ... Secondo motorionline.com

Il test drive della Lancia Ypsilon Rally 4 HF. E al volante c’è Miki Biasion - Prendendo ispirazione dalla mitica Fulvia Coupé HF degli anni ’60, con cui condivide la configurazione a trazione anteriore, le dimensioni contenute e ... Segnala repubblica.it