Biasin | Non capisco perché bisogna sempre parlare di Leao
Rafael Leao ha sprecato due grosse occasioni in Juventus-Milan. Fabrizio Biasin ha preso le sue difese durante 'Pressing'. Ecco le parole del giornalista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Biasin su Leao: "Senza la cosa deve fare sempre tutto lui per me può solo migliorare" - Fabrizio Biasin, ai microfoni di Pressing, ha parlato così di Rafael Leao, finito al centro delle critiche dopo i due gol sbagliati contro la Juventus: "Dopo quattro anni siamo ancora ... milannews.it scrive