bianca balti e il fidanzato alessandro cutrera innamorati a parigi

Il sorriso di Bianca Balti è sempre più luminoso dopo il durissimo periodo trascorso dalla diagnosi di tumore. La modella 41enne è volata a Parigi per la Fashion Week accompagnata dal fidanzato Alessandro Cutrera, con cui è stata immortalata nel front row della sfilata di Giorgio Armani, ed entrambi sono apparsi felici e innamorati. Il bacio tra Bianca Balti e Alessandro Cutrera. «Cinquant'anni di impero, un mese senza il signor Armani. Ora ho i capelli corti, da ragazzino, un taglio che so che gli sarebbe piaciuto. Vorrei che l'avesse visto. Vorrei avere più tempo per scolpire altri ricordi sotto il suo sguardo silenzioso e geniale», ha scritto Balti su Instagram a corredo di un carosello di foto, rendendo omaggio allo stilista recentemente scomparso.

