Bevi questo esatto numero di caffè al giorno e vivrai a lungo e in salute | il nuovo studio
Un nuovo studio rivela il numero esatto di tazze di caffè da bere ogni giorno per migliorare la longevità e mantenersi in salute. Scopri come questa abitudine semplice e piacevole può influire positivamente sul tuo benessere, supportando cuore, mente e vitalità. Chi ama il caffè lo sa: la “tazzina” non è solo un rito, è un piacere quotidiano che scandisce la giornata. Per anni, però, è rimasto il sospetto che esagerare potesse nuocere. (Notizia.com) La nuova ondata di ricerche ribalta il luogo comune: bere caffè, entro determinate quantità, si associa a una maggiore longevità e a una migliore salute cardiovascolare e metabolica. 🔗 Leggi su Notizie.com
In questa notizia si parla di: bevi - esatto
Ma a Lusciano tifano Juve? Ma no, mo ti facciamo vedere noi cosa si tifa a Lusciano! Durante le partite serali del Napoli, da Boschetto Lusciano: Mangi Bevi Guardi la partita con gli amici a …e tutto questo a soli 15€ a persona. Atmosfera giusta, maxis Vai su Facebook