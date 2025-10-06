Bevi questo esatto numero di caffè al giorno e vivrai a lungo e in salute | il nuovo studio

Un nuovo studio rivela il numero esatto di tazze di caffè da bere ogni giorno per migliorare la longevità e mantenersi in salute. Scopri come questa abitudine semplice e piacevole può influire positivamente sul tuo benessere, supportando cuore, mente e vitalità. Chi ama il caffè lo sa: la “tazzina” non è solo un rito, è un piacere quotidiano che scandisce la giornata. Per anni, però, è rimasto il sospetto che esagerare potesse nuocere. (Notizia.com) La nuova ondata di ricerche ribalta il luogo comune: bere caffè, entro determinate quantità, si associa a una maggiore longevità e a una migliore salute cardiovascolare e metabolica. 🔗 Leggi su Notizie.com

