Nelle ultime settimane, su InsideOver, abbiamo già affrontato il tema della preparazione della Germania a un possibile scenario di guerra, ma ora un documento esclusivo ottenuto dalla Berliner Zeitung getta nuova luce su una direttiva senza precedenti. Il “ Rahmenplan Zivile Verteidigung Krankenhäuser Berlin “, un documento confidenziale di 26 pagine, delinea scenari e misure che prevedono un cambiamento radicale nella gestione sanitaria in caso di conflitto con la Russia. Tra le disposizioni più scioccanti emerge la priorità assoluta data ai militari rispetto ai civili: in caso di guerra, i feriti tra i soldati avranno la precedenza, mentre la popolazione civile sarà relegata in secondo piano, chiamata a “farsi carico di sé stessa” in modo più marcato. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Berliner Zeitung rivela il piano shock per la difesa civile: in caso di guerra, i civili ultimi a essere curati