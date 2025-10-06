Bergomi fa un appunto alla Juventus | Nel calcio moderno è questo a fare la differenza! Poi parla così della posizione di Yildiz ecco cosa ha detto

Bergomi ha parlato così ai microfoni di Sky dopo Juve Milan: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore. Beppe Bergomi ha parlato dopo Juve Milan, match valido per la sesta giornata di Serie A, ai microfoni di Sky terminato 0-0. JUVE MILAN 0-0: LA CRONACA PAROLE – «Il Milan secondo me ha perso un’occasione perché ha rispettato molto la Juve nel primo tempo, ha difeso molto bene, due palle perse da Yildiz e Conceicao le ha trasformato molto bene quindi al Milan basta poco ma nel primo tempo non ha tirato un corner, ha fatto poco possesso palla ma vedevi che poteva essere più pericoloso della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

