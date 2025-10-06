Bergamo vertenza della Cisl per il risarcimento dei docenti di religione

IL CASO. «A tutela delle migliaia di insegnati precari che non hanno ottenuto la stabilizzazione», spiega il sindacato. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

bergamo vertenza cisl risarcimentoDocenti di religione Bergamo, vertenza Cisl al Tribunale del lavoro: «Risarcimento per abuso dei contratti a tempo determinato» - L'iniziativa vuole coinvolgere tutti coloro che hanno avuto contratti oltre i 36 mesi ... Da bergamo.corriere.it

Bergamo, vertenza della Cisl per il risarcimento dei docenti di religione - «A tutela delle migliaia di insegnati precari che non hanno ottenuto la stabilizzazione», spiega il sindacato. Segnala ecodibergamo.it

