Bergamo dipendente dell' aeroporto aggredita da passeggera e colpita al volto con una borraccia
Paura all'aeroporto di Orio al Serio, dove un'operatrice addetta all'area check-in è stata aggredita da una passeggera la quale, furiosa, le ha scagliato contro una borraccia di metallo colpendola al volto e mandandola al pronto soccorso. A segnalare l'increscioso episodio, non un caso isolato a quanto pare, è stata la Uiltrasporti Bergamo. Secondo quanto riferito dal sindacato, i fatti si sono verificati durante il pomeriggio di ieri, domenica 5 ottobre, quando una viaggiatrice fuori di sé ha lanciato con forza una borraccia contro la dipendente. La cliente, che aveva già mostrato chiari segnali di nervosismo, ha oltrepassato i nastri che delimitano la fila e, senza alcun motivo apparente, ha scagliato il pesante oggetto metallico addosso all'operatrice. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
bergamo - dipendente
