Bergamo 48enne trovato morto nel parco della Trucca

IL DRAMMA. Di origine boliviana, a dare l’allarme sono stati alcuni passanti. Aveva problemi con l’alcol. Don Trussardi: «Ultimi, un’emergenza concreta». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

