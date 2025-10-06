Beretta il vice Magi | | Ce la siamo meritata E abbiamo giocato meglio nel primo tempo

Ilrestodelcarlino.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È un Beretta soddisfatto, che sostituiva lo squalificato Magi, quello che commenta la vittoria della sua squadra contro il Fossombrone, una partita che rompe un tabù e restituisce fiducia. "Dopo tre sconfitte e con questo tabù qua, siamo molto contenti. Ci voleva e, secondo me, abbiamo fatto meglio il primo tempo rispetto al secondo, dove sono arrivati i gol ", spiega il tecnico, sottolineando come la squadra abbia mostrato qualità soprattutto nella finalizzazione e nella gestione dei momenti chiave. "Abbiamo fatto bene in costruzione, un po’ meno nello sviluppo, ma oggi siamo stati bravi a finalizzare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

beretta il vice magi ce la siamo meritata e abbiamo giocato meglio nel primo tempo

Beretta, il vice Magi:: "Ce la siamo meritata. E abbiamo giocato meglio nel primo tempo"

