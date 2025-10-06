Beretta il vice Magi | | Ce la siamo meritata E abbiamo giocato meglio nel primo tempo
È un Beretta soddisfatto, che sostituiva lo squalificato Magi, quello che commenta la vittoria della sua squadra contro il Fossombrone, una partita che rompe un tabù e restituisce fiducia. "Dopo tre sconfitte e con questo tabù qua, siamo molto contenti. Ci voleva e, secondo me, abbiamo fatto meglio il primo tempo rispetto al secondo, dove sono arrivati i gol ", spiega il tecnico, sottolineando come la squadra abbia mostrato qualità soprattutto nella finalizzazione e nella gestione dei momenti chiave. "Abbiamo fatto bene in costruzione, un po’ meno nello sviluppo, ma oggi siamo stati bravi a finalizzare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: beretta - vice
Il Calcio sul Web. . ? PRIMAVERA 4 | Le dichiarazioni del vice allenatore Alessandro Iannuzzi al termine di Guidonia Montecelio 1937 Fc-Team Altamura 1-1 (match disputato sabato 27 settembre 2025 al campo "Vesta" di Fonte Nuova), gara valevole per la Vai su Facebook
Beretta sul Milan di Fonseca: "Qualche problema ce l'ha, ma cambiare dopo 5 anni non è semplice" - Al suo arrivo al Gran Galà del Calcio, il vicepresidente dell'AssoAllenatori Mario Beretta è intervenuto ai microfoni di TMW dicendo la sua su Paulo Fonseca ed il momenton che starebbe attraversando ... Da milannews.it
Beretta: "Il Milan qualche problema ce l'ha, ma dopo 5 anni di Pioli non è semplice" - Mario Beretta, vicepresidente dell'AssoAllenatori,ha parlato a TMW al suo arrivo al Gran Galà del Calcio. Si legge su tuttomercatoweb.com