benevento team altamura prevendita al via

Tempo di lettura: 2 minuti Il Benevento Calcio comunica che a partire  dalle ore 16:00 di oggi 6 ottobre 2025  e fino alle ore 18:15 del 12 ottobre p.v., saranno disponibili sulla piattaforma  Ticketone al link sport.ticktone.it   e nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partita  Benevento-Team Altamura, in programma il giorno 12 ottobre 2025 alle ore 17:30. DI SEGUITO I PREZZI: SETTORE INTERO BABY 0-5 JUNIOR 6-10 CURVA SUD 14€ 5€ 8€ DISTINTI 18€ 5€ 8€ TRIBUNA INFERIORE 22€ 5€ 8€ TRIBUNA SUPERIORE SCOPERTA 25€ 5€ 8€ TRIBUNA SUPERIORE COPERTA 35€ 5€ 8€ TRIBUNA CENTRALE 73€ – – SETTORE OSPITI 14€ – – NB: I PREZZI SONO   COMPRENSIVI DEI DIRITTI DI PREVENDITA pari a 2,00€  e delle commissioni di servizio pari a 2,00€ BOTTEGHINI I botteghini dello stadio Ciro Vigorito saranno aperti nei seguenti giorni: lunedì 6 ottobre 2025  –  CHIUSO martedì 7 ottobre 2025  – dalle ore 9. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

