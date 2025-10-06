Benevento-Team Altamura prevendita al via
Il Benevento Calcio comunica che a partire dalle ore 16:00 di oggi 6 ottobre 2025 e fino alle ore 18:15 del 12 ottobre p.v., saranno disponibili sulla piattaforma Ticketone al link sport.ticktone.it e nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partita Benevento-Team Altamura, in programma il giorno 12 ottobre 2025 alle ore 17:30. DI SEGUITO I PREZZI: SETTORE INTERO BABY 0-5 JUNIOR 6-10 CURVA SUD 14€ 5€ 8€ DISTINTI 18€ 5€ 8€ TRIBUNA INFERIORE 22€ 5€ 8€ TRIBUNA SUPERIORE SCOPERTA 25€ 5€ 8€ TRIBUNA SUPERIORE COPERTA 35€ 5€ 8€ TRIBUNA CENTRALE 73€ – – SETTORE OSPITI 14€ – – NB: I PREZZI SONO COMPRENSIVI DEI DIRITTI DI PREVENDITA pari a 2,00€ e delle commissioni di servizio pari a 2,00€ BOTTEGHINI I botteghini dello stadio Ciro Vigorito saranno aperti nei seguenti giorni: lunedì 6 ottobre 2025 – CHIUSO martedì 7 ottobre 2025 – dalle ore 9.
