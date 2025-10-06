Tempo di lettura: 4 minuti Inclusione sociale e attenzione alle nuove generazioni ai Premi del Benevento Social Film Festival che ha visto, sabato scorso, sul Palco del Teatro Comunale “Vittorio Emmanuele” i vincitori del concorso per la XVII edizione. Lo spettacolo si è aperto con i bravissimi allievi del laboratorio Libero Teatro: Francesco Tomasiello e Giada Vesce che hanno lanciato un forte messaggio di pace e di vicinanza ai bambini di Gaza. Guidato dalla straordinaria conduttrice Adriana Volpe, l’evento ha festeggiato i registi, gli attori e i giovani talenti che con il loro lavoro fanno riflettere, commuovere e soprattutto emozionare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento Social Film Festival: i vincitori del concorso per la XVII edizione