Benevento Social Film Festival | i vincitori del concorso per la XVII edizione
Tempo di lettura: 4 minuti Inclusione sociale e attenzione alle nuove generazioni ai Premi del Benevento Social Film Festival che ha visto, sabato scorso, sul Palco del Teatro Comunale “Vittorio Emmanuele” i vincitori del concorso per la XVII edizione. Lo spettacolo si è aperto con i bravissimi allievi del laboratorio Libero Teatro: Francesco Tomasiello e Giada Vesce che hanno lanciato un forte messaggio di pace e di vicinanza ai bambini di Gaza. Guidato dalla straordinaria conduttrice Adriana Volpe, l’evento ha festeggiato i registi, gli attori e i giovani talenti che con il loro lavoro fanno riflettere, commuovere e soprattutto emozionare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: benevento - social
Benevento, post criptico sui social: 21 luglio, una storia da vivere
Nunziante, il saluto sui social al Benevento: “Vissuto momenti che porterò sempre nel cuore”
Scamarcio a Benevento il 6 ottobre per il Benevento social film festival
Oggi doppia energia nei nostri laboratori! A San Lupo ci siamo preparati al volo, imparando a pilotare i droni. A Pietrelcina invece abbiamo dato spazio alla creatività con il laboratorio teatrale. E la XVII edizione del Benevento Social Film Festival continua Vai su Facebook
Emozioni e inclusione al Benevento Social Film Festival: premi, omaggi e messaggi forti dal Comunale. Stasera c’è Scamarcio - Inclusione sociale, attenzione alle nuove generazioni e forti emozioni: questi i temi protagonisti della serata di premiazione della XVII edizione del Benevento Social Film Festival, andata in scena s ... Si legge su ntr24.tv
Benevento Social Film Festival: stasera gran finale con Scamarcio - Inclusione sociale e attenzione alle nuove generazioni ai Premi del Benevento Social Film Festival che ha visto, sabat ... Segnala msn.com