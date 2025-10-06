Benevento interruzione idrica notturna per lavori di un nuovo allaccio | le strade interessate

Tempo di lettura: < 1 minuto Gesesa-Benevento rende noto che domani sera 7 ottobre sarà necessario attuare una interruzione idrica notturna dalle ore 22 alle 3 per lavori finalizzati ad un nuovo allaccio. Queste le strade interessate: Via Napoli tratto compreso stazione di servizio Eni “palazzi blu” Via Maria Pacifico Via Morelli e Salvati Via Carlo Pisacane Via Cretazzo C.da Madonna della Salute Via Cancello C.da Montecalvo Via Ciardelli L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, interruzione idrica notturna per lavori di un nuovo allaccio: le strade interessate

