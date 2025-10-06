Benemerenze civiche ai cittadini esemplari

Consegnate ieri, durante la festa cittadina, le Benemerenze Civiche del 2025, un riconoscimento che premia l’impegno, la dedizione e il valore di cittadini, associazioni e attività che hanno saputo distinguersi a favore della comunità. Per la categoria commercianti figurano Saverio Schinco, che dal 1991 porta avanti con passione, dedizione e professionalità la propria attività, diventando un punto di riferimento per San Giuliano; Marco Monteleone, che celebra 40 anni di attività come maestro di taglio e mentore per i molti collaboratori che si sono formati al suo fianco. Premiati inoltre Maria Rosa Marano, titolare dal 1993 del bar di via Gorky, e Anna Zaccone, che dal Duemila gestisce una lavanderia tradizionale riuscendo nel tempo a coniugare innovazione e tradizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

