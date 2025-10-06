Bene confiscato alla camorra affidato al Comune per realizzare spazi di aggregazione
Il Comune di Casagiove ha ottenuto l'assegnazione di un bene confiscato alla criminalità organizzata. Si tratta di un edificio su tre piani in via Recalone. Ospitava una impresa operante nel campo delle attività di pulizia e dei rifiuti. Il lavoro convergente di magistratura e forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: bene - confiscato
Nuova vita per un bene confiscato alla Scu: nasce un centro polivalente
Rifunzionalizzazione Villa Ferrero, bene confiscato alla criminalità: incontro partecipativo
A Portici nel bene confiscato alla camorra festa-incontro con i familiari delle vittime dei clan
A gestirlo, in un bene confiscato ai clan, l'associazione PsyPlus Ets che si occupa di problemi psichici e dipendenze patologiche Vai su Facebook
Pompei, asilo nido in un bene confiscato alla camorra: «Stato vince sul malaffare» - X Vai su X
Pompei, asilo nido nel bene confiscato alla camorra - A Pompei la dispersione scolastica è pari a zero, grazie al lavoro congiunto tra i servizi sociali del Comune e la fondazione “’A voce de’ creature” gu ... Lo riporta ilfattovesuviano.it
Le forze di polizia dell’America Latina studiano il "metodo napoletano" per il riutilizzo dei beni confiscati - Beni confiscati, i dirigenti delle forze di polizia dell’America Latina studiano il "metodo napoletano" per il loro riutilizzo e scelgono come esempio che funziona la fondazione ... ilmattino.it scrive