Bene confiscato alla camorra affidato al Comune per realizzare spazi di aggregazione

Casertanews.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Casagiove ha ottenuto l'assegnazione di un bene confiscato alla criminalità organizzata. Si tratta di un edificio su tre piani in via Recalone. Ospitava una impresa operante nel campo delle attività di pulizia e dei rifiuti. Il lavoro convergente di magistratura e forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bene - confiscato

Nuova vita per un bene confiscato alla Scu: nasce un centro polivalente

Rifunzionalizzazione Villa Ferrero, bene confiscato alla criminalità: incontro partecipativo

A Portici nel bene confiscato alla camorra festa-incontro con i familiari delle vittime dei clan

bene confiscato camorra affidatoPompei, asilo nido nel bene confiscato alla camorra - A Pompei la dispersione scolastica è pari a zero, grazie al lavoro congiunto tra i servizi sociali del Comune e la fondazione “’A voce de’ creature” gu ... Lo riporta ilfattovesuviano.it

bene confiscato camorra affidatoLe forze di polizia dell’America Latina studiano il "metodo napoletano" per il riutilizzo dei beni confiscati - Beni confiscati, i dirigenti delle forze di polizia dell’America Latina studiano il "metodo napoletano" per il loro riutilizzo e scelgono come esempio che funziona la fondazione ... ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bene Confiscato Camorra Affidato