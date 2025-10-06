Belve Francesca Fagnani torna a graffiare su Rai 2 | c’è la data

News tv. – L’attesa sta per finire. Dopo mesi di silenzio e indiscrezioni, Francesca Fagnani si prepara a tornare in prima serata con una nuova stagione di Belve, il talk di Rai2 che ha ridefinito il concetto di intervista televisiva, mescolando ironia, tensione e verità scomode. Ancora una volta, la giornalista romana porterà sul suo divano protagonisti del mondo dello spettacolo, della politica e della cultura, mettendoli di fronte a domande dirette, spesso spiazzanti, ma sempre precise come una lama. E intorno al ritorno del programma, già da settimane, circolano i primi nomi degli ospiti e retroscena di produzione. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Belve”, Francesca Fagnani torna a graffiare su Rai 2: c’è la data

Francesca Fagnani è riuscita nell'impresa. Dopo anni di corteggiamento serrato - a quanto apprende l'Adnkronos - la conduttrice di 'Belve' avrebbe incassato un sì da Maria De Filippi, per la sua partecipazione all'edizione del programma che prenderà il via il

